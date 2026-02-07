واصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.



وشملت الزيارة أندية الاتفاق، والقادسية، والخليج، في امتداد للمرحلة الأولى من الزيارات التي نفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الفني وتوحيد منهجية العمل بين المنتخب والأندية.



واطّلع الجهاز الفني المساعد خلال الزيارات على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب، ومتابعة الجوانب الفنية والبدنية والطبية، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة، بما يضمن مواءمة برامج الأندية مع متطلبات إعداد المنتخب.



وتأتي هذه الزيارات ضمن منهجية العمل المعتمدة من المدير الفني للمنتخب الوطني، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الشراكة مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويعزز حضوره التنافسي في الاستحقاقات الدولية القادمة.



يذكر أن برنامج الزيارات سيستمر الفترة القادمة ليشمل عدداً من أندية دوري روشن بهدف الاطلاع على سير إعداد اللاعبين المرشحين للمشاركة مع الأخضر في مونديال 2026.