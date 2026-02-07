حسم التعادل الإيجابي (1 - 1) مواجهة القادسية وضيفه الفتح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ(21) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وافتتح الفتح التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه ماتياس فارغاس في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح القادسية في إدراك التعادل سريعاً بواسطة جوليان كينيونيس عند الدقيقة (13) ليستمر التعادل حتى صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى (44) نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما وصل رصيد الفتح إلى (24) نقطة في المركز العاشر.