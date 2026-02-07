اختُتمت اليوم منافسات نهائيات بطولة كرة السلة لمنتخبات الجامعات السعودية ضمن الموسم الرياضي الـ16، التي استضافتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ثماني جامعات من مختلف مناطق المملكة.



وتُوّج منتخب الجامعة الإسلامية بالمركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية، فيما حل منتخب جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني، وجاء منتخب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الثالث.



وشهدت منافسات البطولة مستويات فنية مميزة وأداءً تنافسياً عكس تطور كرة السلة الجامعية، وأسهم في تعزيز الحراك الرياضي الجامعي ودعم اكتشاف المواهب الرياضية الشابة.