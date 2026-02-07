تُستكمل مساء غدٍ (الأحد) الثامن من فبراير منافسات الجولة الثانية من بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، التي تقام على ملعب (القرية الأولمبية).



ففي الساعة 8:45 مساءً، يلتقي فريق شرطة محافظة جدة نظيره الحرس الملكي، ضمن ثاني مباريات المجموعة (B)، ويسعى «الشرطة» لتعويض خسارته (1-2) أمام بطل نسخة 2025 فريق الحرس الوطني بالقطاع الغربي.



وعند الساعة 10:40 مساء، يصطدم فريق «سلام الجامعة» من جدة بفريق «شباب العز» من مكة المكرمة، ضمن المجموعة (F). ويدخل «الجامعة» المباراة بمعنويات عالية بعد انتصاره (1-0) على «أكاديمية نور»، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني وتعزيز صدارته للمجموعة، وبدوره يبحث شباب العز (وصيف كأس مكة 2024) عن أول انتصار له بالبطولة.