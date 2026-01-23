كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودياً بقيادة حكم الساحة فيصل البلوي لإدارة المباراة النهائية على كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي ستجمع منتخبي الصين واليابان مساء السبت (القادم) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.



وستقود صافرة البلوي نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا «السعودية 2026» يساعده كل من فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل «مساعدان» وعبدالله الشهري «حكم فيديو».



ويأتي اختيار طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة النهائية على كأس آسيا تحت 23 عامًا تأكيدًا على المكانة التي يتبوأها التحكيم السعودي قاريًا ودوليًا، كما يعكس ثقة الاتحاد الآسيوي في قدرات الحكم السعودي بعد تقديم مستويات مميزة في العديد من البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد القاري.



من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن تمنياته لطاقم التحكيم بالتوفيق في إدارة المباراة النهائية على اللقب القاري، وتقديم صورة مشرفة للتحكيم السعودي، مشيدًا بجهود لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال السنوات الماضية والتي ساههت في تعزيز حضور الحكم السعودي على الساحتين الإقليمية والدولية.



ويعد فيصل البلوي أول حكم سعودي يقود نهائي آسيوي على مستوى المنتخبات.



ويبلغ البلوي من العمر 37 عامًا ويعد من أبرز الحكام السعوديين الدوليين، بدأ مسيرته انطلاقًا من برنامج «حكام المستقبل»، حيث تلقى دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالانضمام إلى أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي والتي تخرج فيها «دفعة 2017» واجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية والدورات المكثفة لبرنامج حكام المستقبل.



حصل الحكم فيصل البلوي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في عام 2019، وانضم رسميًا إلى حكام النخبة في آسيا عام 2022، ليقود مباريات في البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد القاري، قبل أن يتم اختياره من قبل «فيفا» لإدارة مباريات في كأس العالم تحت 17 عامًا «قطر 2025».



كما يعتبر حكم الفيديو عبدالله الشهري الحاصل على الشارة الدولية 2024 من حكام النخبة في قارة آسيا، ومن الحكام الذين انضموا لأكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي 2024 ومن المرشحين لقائمة حكام تقنية الفيديو في كأس العالم 2026 وسبق أن شارك في إدارة نهائي كأس العرب FIFA في قطر 2025.