أقدم أحد الأشخاص على إضرام النار في تمثال قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في جزيرة ماديرا مسقط رأس اللاعب.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، قام شاب بتصوير نفسه وهو يسكب سائلاً قابلاً للاشتعال على نسخة برونزية لمهاجم النصر، ثم أضرم النار في التمثال، وشرع في أداء رقصة جنونية على أنغام موسيقى الراب الصاخبة المنبعثة من مكبر صوت أحضره خصيصاً.

وتابعت الصحيفة أنه رغم أن النيران التهمت التمثال بالكامل في البداية، إلا أنها سرعان ما انطفأت.

رسالة غامضة.. وغضب على الإنترنت

ونشر المخرب رسالة غريبة إلى جانب لقطات حركته الخطيرة عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، وكتب: «هذا هو التحذير الأخير من الله».

وعبر منتقدون، بمن فيهم بعض مشجعي رونالدو، عن غضبهم الشديد، بعد أن صرّحت الشرطة بأنها حدّدت هوية صاحب الحادثة، لكنها لم تتمكن من القبض عليه بعد، حيث كتب أحدهم: «هل تعتقد أن ما فعلته أمر جيد؟! أعتقد أن ما فعلته كان غير ضروري، وكل ذلك من أجل الحصول على الإعجابات».