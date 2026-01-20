أفادت وسائل إعلام سنغالية أن مشجعاً سنغالياً يُدعى الشيخ ضيوف لقي حتفه متأثراً بطعنات متعددة تعرض لها خلال أحداث شغب اندلعت في أعقاب مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال. وأكدت صحيفة «سيني نيوز» السنغالية أن الضحية فارق الحياة في مستشفى بالعاصمة الرباط متأثراً بإصابات بالغة ناتجة عن طعنات سكين، فيما أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين.

وشهدت المباراة التي حسمها المنتخب السنغالي باللقب أحداثاً مؤسفة في الدقائق الأخيرة، إذ احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، مما أثار غضباً شديداً لدى لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب ودخلوا غرفة الملابس لمدة تجاوزت 20 دقيقة بناءً على طلب المدير الفني بابي ثياو، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة بعد تدخل مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والسلطات المغربية، اندلعت بعدها اشتباكات بين مشجعي الفريقين خارج الملعب وعلى محيطه، وتحولت إلى أعمال شغب وعنف استخدمت فيها أسلحة بيضاء، أسفرت عن إصابات عدة ووفاة المشجع السنغالي الشيخ ضيوف.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من أسوأ الأحداث العنيفة المرتبطة بمباريات كرة القدم في شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، وتأتي في سياق توترات سابقة بين مشجعي المنتخبين المغربي والسنغالي، خصوصاً بعد مواجهات قوية في النسخ السابقة من البطولة.