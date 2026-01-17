كشف مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن تعرض لاعبين من صفوف «الفراعنة» للإصابة قبل مواجهة نيجيريا، المقررة اليوم (السبت)، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب. وأوضح إبراهيم حسن أن الظهير الأيسر أحمد فتوح يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، ما يؤكد غيابه عن مواجهة نيجيريا، كما يغيب قلب الدفاع ياسر إبراهيم بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر.

غيابات انضباطية وإيقافات

كما يغيب الثنائي مروان عطية وصلاح محسن لأسباب انضباطية، عقب خروجهما عن النص بعد مواجهة السنغال في الدور نصف النهائي.

تراكم بطاقات وإصابة قوية

ويفقد منتخب مصر أيضاً خدمات المدافع حسام عبد المجيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في حين يغيب محمد حمدي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نتائج نصف النهائي

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، فيما خسر منتخب نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.