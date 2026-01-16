استعاد فريق إيه سي ميلان نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على مضيفه كومو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس) على ملعب «جوزيبي سينيجاليا»، ضمن منافسات الجولة الـ21.

وكان الروسونيري قد أهدر 4 نقاط في آخر جولتين، عقب تعادله مع جنوى بنتيجة 1-1، ثم التعادل بالنتيجة ذاتها أمام فيورنتينا، قبل أن يعود لطريق الانتصارات أمام كومو.



احتفال رابيو بالتسجيل في مرمى كومو.

تعادل في الشوط الأول

افتتح مارك أوليفييه كيمب التسجيل لصالح كومو بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية اللقاء، إلا أن كريستوفر نكونكو أعاد ميلان إلى أجواء المباراة، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة (45+1).

ثنائية «رابيو» تمنح ميلان التفوق

وفي الشوط الثاني، تألق لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، وسجل هدفين لميلان في الدقيقتين 55 و88، ليقود فريقه إلى فوز ثمين خارج الديار.

ترتيب الفريقين

بهذا الانتصار، رفع إيه سي ميلان رصيده إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ومقلصاً الفارق مع جاره إنتر ميلان المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

في المقابل، تجمد رصيد كومو عند 34 نقطة في المركز السادس، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة هذا الموسم.