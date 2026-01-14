أعلنت الخطوط الجوية السنغالية وصول المشجع الشهير محمد ساليو ندياي إلى المغرب، لدعم منتخب بلاده «أسود التيرانغا» قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر.

ويقام اليوم (الأربعاء) لقاء ناري يجمع منتخبي مصر والسنغال، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

شهرة واسعة وذكرى مؤلمة

وكان ساليو ندياي قد نال شهرة واسعة بعد ظهوره اللافت خلال مواجهة الإياب بين مصر والسنغال ضمن منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، حيث ركّز دعمه على تشتيت لاعبي منتخب مصر باستخدام الليزر، لا سيما قائد «الفراعنة» محمد صلاح، الذي أهدر ركلة ترجيح أسهمت في تأهل السنغال إلى المونديال.

منع تكرار مشاهد 2022

وأوضح الحساب الرسمي للخطوط الجوية السنغالية، عبر منصة «إكس»، أن ساليو ندياي، الذي يُلقب بالأسد أو العضو رقم 13 (بعد الـ11 لاعباً والمدير الفني بابي ثياو)، قد وصل إلى المغرب لمساندة منتخب بلاده أمام مصر. وأضاف أن رحلة ساليو إلى مدينة طنجة جاءت بهدف تشجيع «أسود التيرانغا» بكل حماس، مع الالتزام التام بالقواعد التنظيمية، في إشارة أنه لن يكرر ما حدث في نسخة 2022 باستخدام أشعة الليزر، التي تُعد من المحظورات داخل المدرجات.

طريق المنتخبين إلى نصف النهائي

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً مثيراً على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي بعد فوز صعب على مالي بهدف دون مقابل.

لقاء ثأري

وتحمل مواجهة اليوم طابعاً ثأرياً لمنتخب مصر، بعد خسارته نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، ثم الخسارة مجدداً أمام «أسود التيرانغا» في الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال 2022 بالسيناريو ذاته.