أكد لاعب تشيلسي السابق، البلجيكي لاميشا موسوندا، أنه يمر بوضع صحي بالغ الخطورة، دون الكشف عن طبيعة المرض الذي يعانيه.

وكتب موسوندا عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «مع إدراكي أنه لم يتبقَّ لي سوى أيام قليلة في هذه الحياة، أدركت أيضاً أنني كنت محاطاً بالكثير من الأشخاص الرائعين، وسأعتز دائماً بهذه الذكريات، الحياة صعبة ومليئة بالتقلبات، ولا أحد يستطيع أن يفهم تماماً الألم الذي تعانيه».

عامان من الصمت

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً: «لقد كان العامان الماضيان صعبين للغاية بالنسبة لي، وببالغ الحزن، أعلن أنني أكافح لاستعادة صحتي، وهذا ما يفسر غيابي عن وسائل التواصل الاجتماعي، كان عليّ أن أواجه الحقيقة: صحتي حرجة، وأنا الآن أكافح من أجل حياتي».

كفاح حتى النهاية

وواصل: «دعمكم ودعواتكم سيكونان مصدر راحة كبيرة لي خلال هذه الفترة، أنا وعائلتي نكافح، ولن أستسلم حتى آخر نفس، كما ترون، كنت محظوظاً لأنني عشت شباباً رائعاً، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه».

كلمات مؤلمة

وختم لاعب تشيلسي السابق رسالته المؤثرة قائلاً: «هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين كنت أتمنى أن أشكرهم شخصياً، ويحزنني أنني قد لا أحظى بهذه الفرصة.. أحبكم جميعاً».

وكان موسوندا قد انضم إلى تشيلسي عام 2012 قادماً من أندرلخت، وأتيحت للاعب البلجيكي فرصة اللعب مع الفريق الأول للنادي اللندني بعد أن أمضى عامين في أكاديمية ستامفورد بريدج.