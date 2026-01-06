في حادثة مأساوية هزت عالم كرة القدم الهواة في إيطاليا، توفي اللاعب الإيطالي إنريكو بيجي، البالغ من العمر 25 عاماً، إثر سقوطه من جسر في مدينة شاموني الفرنسية الشهيرة بمنتجعات التزلج، خلال إجازة عيد الميلاد.

وفاة لاعب كرة إيطالي

وبحسب موقع (Dailystar) وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح يوم 1 يناير 2026، نحو الساعة 4:30 فجراً، حيث سقط بيجي من ارتفاع يُقدر بنحو 6 أمتار من جسر يقع على طريق ماري باراديس المطل على نهر آرڤ.

ورغم تدخل فرق الإطفاء والإسعاف السريع، الذين حاولوا إنعاشه، إلا أن إصاباته البالغة أدت إلى وفاته بعد دقائق قليلة.

ملابسات السقوط

وأفادت السلطات الفرنسية بأن بيجي كان وحيداً في تلك اللحظة، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات السقوط، الذي يُوصف بـ«الغامض»، وتشير بعض التقارير الإعلامية المحلية إلى إمكانية تأثير الكحول، لكن ذلك لم يُؤكد رسمياً بعد.

من هو إنريكو بيجي؟

وكان إنريكو بيجي، المولود في منطقة بولونيا عام 2000، مدافعاً قوي البنية وشخصية محبوبة في غرفة الملابس، ولعب لثلاث سنوات في نادي مونتومبرارو (في قرية زوكا بجبال مودينا الأبينينية)، الذي ينافس في دوري الترقي، الدرجة السادسة في إيطاليا.

كما ساهم بشكل حاسم في صعود الفريق إلى هذه الدرجة بعد فوزه ببطولة الدرجة الأولى عام 2024/2023، وحمل شارة القائد في مناسبات عدة، وسبق له اللعب في أندية أخرى هواة مثل فالسيتا لاغارو وكورتيتشيلا، حيث بنى سمعة طيبة كلاعب موثوق.

وأثار خبر الوفاة حزناً عميقاً بين زملائه وإدارة النادي والجماهير، وأعلن نادي مونتومبرارو تأجيل مباراته المقررة اليوم (الثلاثاء) أمام كاستيلنوڤو حداداً على الفقيد، وأصدر بياناً جاء فيه: «نحن قريبون من العائلة ونقدم تعازينا الحارة لأحباء إنريكو، أعجبنا به ليس فقط لموهبته الكروية، بل لشخصيته داخل الملعب وخارجه، يترك فراغاً لا يمكن تعويضه».