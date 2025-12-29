استقبلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مقرها بمدينة الرياض، ممثلي أندية دوري روشن السعودي، وذلك لمناقشة تطوير لوائح الموسم القادم، والاطلاع على مرئيات الأندية حيال اللوائح الحالية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المفتوحة ضمن نطاق لوائح مسابقة دوري روشن السعودي.



ويأتي هذا اللقاء ضمن نهج الرابطة المستمر في العمل التشاركي مع الأندية، وحرصها على تطوير اللوائح التنظيمية بما يتماشى مع تطورات الدوري ومتطلبات المرحلة القادمة، وبما يحقق التوازن بين الجوانب التنظيمية والتنافسية، ويعزز من استقرار البيئة التشغيلية للأندية.



وأكدت الرابطة استمرارها في عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري، إيماناً بأهمية إشراك الأندية في عملية التطوير، وتعزيز الشفافية، وضمان تطبيق لوائح تسهم في تحقيق أفضل الممارسات التنظيمية، ودعم نمو الدوري على مختلف المستويات.



كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، من أبرزها الجوانب التجارية، والجانب الإعلامي، وملفات البث التلفزيوني، إضافة إلى استعراض عدد من المقترحات والتطويرات التي تهدف إلى تحسين تجربة الأندية والجماهير في الموسم القادم.



ويندرج هذا اللقاء ضمن إستراتيجية تحول رابطة الدوري السعودي للمحترفين التي أعلن عنها مطلع عام 2023، والتي تركز على تعزيز الحوكمة، ودعم الاستدامة، وتطوير المنظومة التنافسية للدوري، بما يسهم في رفع جودة المنافسة داخل وخارج الملعب.