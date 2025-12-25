قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم (الخميس)، بمعاقبة علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق ومدافع سابق في أندية أوروبية وآسيوية، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال رجل أعمال من خلال طرق احتيالية، إضافة إلى إصدار شيكات دون رصيد.

حبس علي غزال

يأتي هذا الحكم تأكيداً لسلسلة أحكام سابقة غيابية صدرت ضد غزال، إذ أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة في وقت سابق أحكاماً بالحبس 3 سنوات في قضايا مشابهة تتعلق بالنصب على مواطنين ولاعبي كرة قدم آخرين.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى بلاغات مقدمة من عدة أشخاص، بينهم رجال أعمال ولاعبو كرة قدم، يتهمون علي غزال وشركاء له (من بينهم شخص هارب) بتأسيس شركة وهمية لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا أو استثمار أموال في مشروعات تجارية مربحة.

ووعد غزال الضحايا بأرباح شهرية مغرية، مما دفع بعضهم إلى تسليمه مبالغ مالية كبيرة تصل في إحدى الحالات إلى أكثر من 7 ملايين جنيه مصري.

وبعد استلام الأموال، توقف غزال عن دفع الأرباح الموعودة أو إعادة رأس المال، وحرر شيكات للضحايا تبين أنها دون رصيد كافٍ، كما أغلق مقر الشركة واختفى، مما دفع الضحايا إلى تقديم بلاغات رسمية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على غزال سابقاً لتنفيذ أحكام غيابية متعددة (تصل إلى 26 حكماً في قضايا تبديد وشيكات دون رصيد)، ورفضت المحكمة معارضاته على هذه الأحكام، مما أدى إلى تأييدها.

من هو اللاعب علي غزال؟

علي غزال (33 عاماً) هو مدافع سابق لمنتخب مصر، شارك في 11 مباراة دولية، ولعب في أندية مثل ناسيونال البرتغالي، جوانجزو الصيني، وفانكوفر وايتكابس الأمريكي، اعتزل الكرة في 2023 وبدأ مسيرة تدريبية، لكن هذه القضايا ألقت بظلالها على مسيرته بعد الاعتزال.