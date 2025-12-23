أصدرت رابطة الدوري الإسباني «الليغا» تقريرها الرسمي المتعلق بإيرادات حقوق النقل التلفزيوني لموسم 2024-2025، كاشفةً بالأرقام حجم العائدات التي حصل عليها كل نادٍ، في خطوة تعكس سياسة الشفافية التي تعتمدها الرابطة منذ تطبيق نظام البيع المركزي لحقوق البث.



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي إيرادات النقل التلفزيوني الموزعة على أندية الدرجة الأولى نحو 1,43 مليار يورو، مسجلةً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما أرجعته الرابطة إلى تغيرات في بعض الأسواق الخارجية وتقلبات أسعار الحقوق الدولية، ورغم ذلك، أكدت «الليغا» أن العائدات لا تزال ضمن النطاق الذي يضمن الاستقرار المالي للأندية، إذ



تصدّر ريال مدريد قائمة المستفيدين بحصوله على نحو 158 مليون يورو، متقدماً بفارق بسيط على برشلونة الذي نال نحو 156 مليون يورو، بينما جاء أتلتيكو مدريد ثالثاً بعائدات تجاوزت 108 ملايين يورو، إذ تعكس هذه الأرقام الوزن الجماهيري والتجاري للأندية الكبرى، إلى جانب نتائجها الرياضية خلال المواسم الأخيرة.



وأكدت رابطة الليغا أن آلية التوزيع لا تعتمد فقط على الترتيب النهائي للموسم الحالي، بل تقوم على ثلاثة معايير رئيسية: 50% من العائدات تُوزع بالتساوي بين الأندية العشرين، و25% تُخصص للأداء الرياضي خلال آخر خمس سنوات، فيما يتم توزيع 25% وفق معيار القيمة الجماهيرية الذي يشمل نسب المشاهدة والحضور الجماهيري والتفاعل الإعلامي.



ورغم استمرار الجدل حول الفجوة المالية بين الكبار وبقية الأندية، شددت الرابطة على أن النظام الحالي ساهم في تقليص الفوارق مقارنة بالماضي، ومنح الأندية المتوسطة والصغيرة قدرة أكبر على التخطيط المالي والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.



بهذا التقرير، تجدد الليغا تمسكها بمعادلة صعبة تجمع بين العدالة الرياضية ومتطلبات السوق، في دوري يسعى للحفاظ على تنافسيته محلياً وجاذبيته عالمياً.