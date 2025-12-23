توّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، فريق نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على بولونيا بنتيجة 2–0، التي أُقيمت في العاصمة الرياض وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رياضية مميزة.



وجاء التتويج في ختام نسخة ناجحة من البطولة التي شهدت تنافساً قوياً بين أندية إيطالية عريقة، في تأكيد جديد على مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية لاستضافة أبرز البطولات والأحداث الرياضية الدولية.



وعبّر مسؤولو فريق نابولي عن سعادتهم بتحقيق اللقب، مثمنين حفاوة الاستقبال وجودة التنظيم، ومؤكدين أن إقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض أسهمت في تعزيز القيمة الفنية والجماهيرية للبطولة.



ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحراك الرياضي واستقطاب الفعاليات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للرياضة.