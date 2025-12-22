أكد الأمريكي ليرنر تيين، أن حصوله على بطولة الجيل القادم لمحترفي التنس 2025 يعدُّ شعورًا استثنائيًا، لا سيما بوجوده بين أسماء قوية، والحصول على المركز الثاني خلال منافسات العام الماضي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام منافسات البطولة. وأوضح أن الجمهور كان علامةً فارقةً في تشكيل قوة إضافية داخل الميدان، معربًا عن سعادته بذلك الإنجاز.



من جانبه، أرجع البلجيكي ألكسندر بلوكس خسارته اللقب إلى قوة منافسه، الذي أجادَ معرفة نقاط الضعف، وعدم إتاحة المساحات لتسجيل النقاط، مبينًا أنه عمل على تغيير طريقة لعبه، والقيام بخطةٍ بديلة، إلا أن مهارة ليرنر تيين منحته نسبةَ نجاحٍ عالية خلال المباراة.