تختتم اليوم مباريات بطولة كأس العرب «فيفا» 2025 في قطر، حينما يلتقي المنتخبان المغربي والأردني الساعة 7:00 مساء، على استاد لوسيل في المباراة النهائية.

المباراة الختامية التي يحتضنها استاد لوسيل تجمع المنتخبين المغربي والأردني في مواجهة «أفرو آسيوية» بكأس العرب، فالمنتخب المغربي استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة، والمنتخب الأردني نجح في تحقيق الانتصار في المباريات الخمس في البطولة، ويعتبر منتخب «النشامى» الأقوى هجوماً بتسجيل 10 أهداف، واستقبل هدفين، ويعد منتخب «أسود الأطلس» الأقوى دفاعاً، إذ استقبل هدفاً واحداً فقط، فيما سجل 8 أهداف، ويطمح المنتخبان المغربي والأردني في التتويج بالكأس والميداليات الذهبية، وتسجيل إنجاز جديد لبلديهما قبل نهاية العام 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعيين الحكم السويدي جلين نيبيرج لإدارة المباراة النهائية بين «النشامى» و«أسود الأطلس» في بطولة كأس العرب 2025، في آخر البطولات التي يشرف عليها «فيفا» بالتنظيم قبل انطلاق كأس العالم 2026، ومع نيبيرج طاقم تحكيم دولي بمعاونة مواطنيه مهبود بيجي حكماً مساعداً أول، وأندرياس سودركفيست حكماً مساعداً ثانياً، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى الحكم الصيني ما نينغ، ويعاونه مواطنه تشو فاي حكماً مساعداً احتياطياً، وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قرر «فيفا» تعيين الحكم السويسري فيداي سان حكماً للفيديو، ويعاونه القطري خميس محمد المري، إلى جانب السعودي عبدالله ظافر الشهري مساعداً إضافياً لتقنية فيديو.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تقام على استاد خليفة الدولي، والتي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي في قمة «آسيوية» بكأس العرب، يتطلع «الأخضر السعودي» لتحقيق الفوز على «الأبيض الإماراتي» وحصد المركز الثالث والميداليات البرونزية.