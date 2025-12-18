حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الخميس)، من نفاد صبر الأطراف المعنية بخصوص قوات سورية الديمقراطية الكردية، مؤكداً أن بلاده لا تريد اللجوء إلى العمل العسكري ضدها.



وقال فيدان في مقابلة مع قناة «تي آر تي ورلد»: «نأمل فقط أن تمضي الأمور من خلال الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي»، مضيفاً: «لا نريد أن نرى اللجوء إلى الوسائل العسكرية مجدداً، لكن على قوات سورية الديمقراطية أن تدرك أن صبر الجهات الفاعلة ذات الصلة بدأ ينفد».



وكانت قوات سورية الديمقراطية (قسد) قد قالت قبل يومين، إنه رغم استمرار الحوار مع الحكومة السورية لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي حتى الآن على صعيد التفاهمات السياسية والعسكرية بين الطرفين.



وأوضحت أنها قدمت مقترحاً شاملاً يحدد خطوات وآليات اندماجها ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة، إلا أن الحكومة في دمشق لم تقدم رداً حتى الآن على هذا المقترح.



وأكدت قسد التزامها بمبدأ «الاندماج ضمن إطار الدولة السورية»، موضحة أن أي عملية اندماج يجب أن تتم بطريقة تحافظ على بنيتها التنظيمية ودورها القتالي، بما يضمن استمرار قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.



يذكر أن قائد قسد مظلوم عبدي كان وقع في العاشر من مارس الماضي اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.