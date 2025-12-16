يواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي، اليوم (الثلاثاء)، الساعة 5:00 عصراً على استاد 974 بالعاصمة القطرية (الدوحة)، في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية عقب الانتصار على نظيره الإماراتي 0/2 في دور نصف النهائي. ويطمح «الأخضر الأولمبي» في تحقيق الكأس الخليجية، وإسعاد محبي منتخبنا الوطني بحصد الذهب.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة بثلاث مباريات في دور المجموعات؛ الأولى بالفوز على منتخب البحرين بخماسية نظيفة، والثانية كسب منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء، والثالثة أمام منتخب قطر وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وتصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط.

فيما تأهل المنتخب العراقي للنهائي بعد الفوز على نظيره القطري بركلات الترجيح 6/7.

وكان المنتخب العراقي بدأ مشواره في البطولة بثلاث مباريات في دور المجموعات؛ الأولى خسر من أمام اليمن 2/1، وانتصر على منتخب عمان 0/2، وكسب منتخب الإمارات 0/1، وتصدر المجموعة الثانية بست نقاط.

ويتوقع أن تشهد المباراة الختامية لكأس الخليج تحت 23 عاماً حضوراً جماهيرياً غفيراً من أجل دعم ومساندة المنتخبين السعودي والعراقي في النهائي.