يعقد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً غداً (الأربعاء)؛ للحديث عن تجهيزات الأخضر لمواجهة منتخب فلسطين بعد غد (الخميس) الساعة 8:30 مساءً، على ملعب لوسيل، في دور ربع النهائي من منافسات كأس العرب «فيفا» 2025 المقامة في قطر.



من جانب آخر، ينهي مدرب الأخضر رينارد تحضيراته الفنية لمباراة فلسطين في دور الثمانية، بإجراء مناورة كروية رئيسية سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء الحاسم، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأخضر إجراء بعض التغييرات الفنية المناسبة، ويعيش لاعبو الأخضر روحاً معنوية عالية خلال التدريبات التي تسبق مواجهة فلسطين المرتقبة.



وكان لاعبو منتخبنا الوطني شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب المغرب في ختام مباريات المجموعة الثانية، وخضعوا لتمارين استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين فنية استعداد لمواجهة فلسطين الحاسمة.



ويطمح المدرب رينارد في قيادة المنتخب السعودي لتجاوز نظيره الفلسطين والوصول مع الأخضر لدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب الحالية.



انفوجرافيك



موعد مباراة ربع النهائي



الخميس 2025/12/11



فلسطين - السعودية



8:30 مساء