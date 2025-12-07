كشفت مصادر «عكاظ» أن قائد فريق الشباب السابق أحمد عطيف يقترب من تولي منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة وصفت بأنها من أبرز القرارات الإدارية خلال الفترة الأخيرة، نظراً إلى ما يمتلكه عطيف من خبرة طويلة ورؤية واضحة اكتسبها من مشواره كلاعب وقائد داخل النادي.



ويأتي القرار المرتقب في إطار سعي الإدارة الشبابية إلى تعزيز العمل المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية، إذ تراهن على شخصية عطيف الهادئة، وحضوره القيادي، وقدرته على التعامل مع ملفات المرحلة القادمة، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري.



من جانبها، رحبت الجماهير بالقرار على نطاق واسع، معتبرة أن عودة أحد أبناء النادي إلى منصب قيادي تمنح الفريق دفعة معنوية، وتعيد شيئاً من روح الانتماء والهوية التي طالما تميز بها النادي.