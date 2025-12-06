جدد نادي الاتحاد رغبته في استقطاب لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد فقدانه مكانه في التشكيلة الأساسية، إذ تحوم التكهنات بقوة حول مستقبل «صلاح» في ظل تهميشه من جانب المدرب «سلوت» أخيراً، ما أدى إلى ارتباطه بإمكانية الرحيل سواء في ميركاتو الشتاء القادم أو الصيف.



من جانبه قال جيمي ريدناب نجم ليفربول السابق في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» إن «صلاح» قد يغادر «أنفيلد» في يناير القادم؛ لأنه لن يرضى بالجلوس على مقاعد البدلاء رغم أنه يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده الجديد، موضحاً: «صلاح أحد أعظم من لعب في الدوري الإنجليزي، وواحد من أساطير ليفربول، ولذلك تبدو نهاية القصة بعيدة عن المثالية. الوضع معقد للغاية، فعندما تملك لاعباً بهذا الوزن داخل غرفة الملابس يصبح استبعاده أمراً حساساً»، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وأضاف: «سأكون مندهشاً إذا أكمل العامين الأخيرين من عقده أو العام ونصف العام. لا أعتقد أن هذا يحسن الوضع إطلاقاً. لن يفاجئني إذا رحل، سواء في يناير أو ربما في الصيف».



وذكرت شبكة «anfieldindex» الإنجليزية عن تقارير صحفية تركية أن غالطة سراي مستعد لمنح اللاعب المصري فرصة مواصلة مسيرته في القارة العجوز، حيث يقيم جدوى تقديم عرض رسمي منذ عدة أسابيع، متشجعاً بغيابه عن التشكيل الأساسي لليفربول أخيراً، وتراجع مستواه في «الأنفيلد».