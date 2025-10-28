تتجه أنظار الجماهير الرياضية نحو استاد ملعب الأول بارك لمتابعة ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، وستتجه البوصلة في هذا اللقاء إلى النجمين الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وتحمل هذه المواجهة نكهة خاصة بين زميلين سابقين في الفريق الإسباني ريال مدريد.



«عكاظ» رصدت مواجهات اللاعبين رونالدو وبنزيما، إذ يعود أول لقاء موثق بين بنزيما ورونالدو إلى موسم 2007-2008 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة الذهاب، حيث سجل المهاجم الفرنسي هدف التعادل لفريق ليون أمام مانشستر يونايتد في لقاء انتهى بنتيجة (1-1)، وفي مباراة الإياب، فاز فريق كريستيانو بنتيجة 1-0، حيث سجل المهاجم البرتغالي الهدف الحاسم.



وانتقلت المنافسة بينهما إلى الساحة الدولية في موسم 2014-2015، حيث تغلبت فرنسا على البرتغال ودياً بنتيجة 2-1، ثم فشل المنتخب البرتغالي في الثأر خلال الموسم التالي، وخسر بنتيجة 1-0. وبعد سنوات، في دور المجموعات لبطولة اليورو التي أُقيمت عام 2021، أسهم كلا اللاعبين في تعادل مثير بنتيجة 2-2، حيث سجل كل منهما هدفين.



وبعد انتقال رونالدو للنصر مطلع عام 2023، وانضمام بنزيما إلى الاتحاد في صيف العام ذاته، خلال موسم 2023-2024، استطاع البرتغالي رونالدو أن يقود فريقه للفوز على «العميد» بنتيجة 5-2، وسجل منها هدفين.



وفي موسم 2024-2025 أكد المهاجم الفرنسي أفضليته خلال مواجهاته المباشرة أمام رونالدو، ففي الجولة 13 انتهت مباراة الاتحاد والنصر بفوز الاتحاد 2-1، وفي الجولة 30 خسر النصر 3-2، وبهذا يكون بنزيما قد حقق الفوز أمام رونالدو 4 مرات خلال 8 مواجهات مقابل تعادلين وفوزين لصالح رونالدو. وسجل الفرنسي بنزيما 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، وسجل «رونالدو» 6 أهداف وصنع هدفاً، وكان بنزيما متفوقاً على رونالدو بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن خلال المواجهتين الماضيتين هذا الموسم استطاع رونالدو معادلة الكفة مع بنزيما، حيث تفوق النصر على الاتحاد بنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ثم فاز على منافسه بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي.