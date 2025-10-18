يلتقي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات اليوم (السبت) نظيره منتخب الصين تايبيه على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026 في إندونيسيا.ميدانياً، اختتم أخضر الصالات تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية مساء أمس (الجمعة) على الصالة ذاتها التي ستحتضن مباريات التصفيات، تحت إشراف المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، الذي ركّز خلالها على تنفيذ الخطة الفنية التي سيخوض بها اللقاء، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة طبّق خلالها اللاعبون الجوانب التكتيكية المطلوبة.يُذكر أن المدير الفني أندريو بلازا ضم في قائمته (14) لاعباً، وهم: حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، نواف عروان، عبدالإله العتيبي، صالح القرني، ناصر الحارثي، عبدالله العقيلي، فرحان الأسمري، فهد الرديني، عبدالله المغربي، عبدالله الدوسري، إيهاب أحمد، محسن فقيهي، فهد الجهني.يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات باكستان، والعراق، والصين تايبيه.