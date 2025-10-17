تعثر فريق الاتحاد للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في افتتاح لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.وتقدم الفيحاء أولاً عن طريق فاشون ساكالا (د: 45+1)، قبل أن يعادل للاتحاد البديل أحمد الغامدي (د: 64)، وأضاع قائد الاتحاد كريم بنزيما ركلة جزاء.شهد اللقاء بداية قوية من الاتحاد وسدد كريم بنزيما كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أورلاندو موسكيرا، ورد الفيحاء بهجمة مرتدة لكن المدافع سعد آل موسى تمكن من إبعادها لركلة زاوية، وكاد مهاجم الفيحاء سيلفر جانفولا أن يحرز هدفاً جميلاً بعد لعبة مقصية ولكنها اعتلت العارضة، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن فاشون ساكالا من إحراز الهدف الأول للفيحاء بعد هجمة مرتدة انطلق بها ساكالا وتجاوز المدافع سعد آل موسى وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس رايكوفيتش (د: 45+1).وفي الشوط الثاني، نشط أداء الاتحاد قليلاً فيما تراجع الفيحاء للحفاظ على النتيجة وبعد نزوله بـ 30 ثانية فقط تمكن البديل أحمد الغامدي من إحراز هدف التعادل للاتحاد مستغلاً عرضية زميله موسى ديابي ليحولها الغامدي برأسه داخل الشباك (د: 64)، وكاد الفيحاء أن يتقدم مجدداً بعد تسديدة أرضية قوية من لاعبه ياسين بنزيه ولكن رايكوفيتش تمكن من الإمساك بها، وعاد بنزيه ليتسبب بركلة جزاء ضد فريقه بعد عرقلته لكريم بنزيما الذي تقدم لها بنفسه ولكن الحارس موسكيرا تألق وتصدى للركلة الجزاء، ليستمر التعادل بين الفريقين إلى أن أعلن الحكم ماجد الشمراني عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الأول ويصل للنقطة الـ 10، فيما حقق الفيحاء تعادله الثاني ووصل للنقطة الثامنة، وفي الجولة القادمة سيلاقي الاتحاد ضيفه الهلال في كلاسيكو مرتقب، فيما يواجه الفيحاء ضيفه التعاون.