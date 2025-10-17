عقب فوزه على الأهلي.. الهلال يتوج بـ«كأس اتحاد الطائرة»

توّج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وليد المقبل فريق الهلال ببطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين، بعد فوزه على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضي بالقطيف، وسط حضور جماهيري كبير أضفى على المباراة أجواءً حماسية ومليئة بالإثارة.وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25/21، 25/21، 28/26، بعد مواجهة قوية قدّم خلالها الهلال أداءً مميزًا اتسم بالتركيز العالي والإرسال الفعّال، مقابل محاولات أهلاوية متكررة للعودة في الشوط الثالث الذي امتد إلى نقاط إضافية قبل أن يحسمه الهلال لصالحه.وبهذا الفوز، أضاف الهلال لقبًا جديدًا إلى سجله الذهبي في بطولات الكرة الطائرة السعودية، مؤكدًا تفوقه واستمراره في حصد البطولات. فيما نال الأهلي وصافة البطولة بعد مشوار مميز في الأدوار السابقة. وحقق نادي العُلا المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة 3–2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليظفر بأول ميدالية في تاريخه بعد صعوده حديثًا إلى الدوري الممتاز.