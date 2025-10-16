توج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، السائق البريطاني كيت بيلوفـسكي من فريق بيكس، بجائزة المركز الأول، لمنافسات السباق الثاني للجولة الثانية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة البحرين الدولية بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، فيما قدم سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، جائزة المركز الثاني للسائق الهندي آري بانسال من فريق ماي كار، في حين سلم فواز القصيبي، السويدي سكوت كين ليندبلوم من فريق رد بُل، جائزة المركز الثالث، كما قدمت فيونا مورغان ريس، رئيسة الشؤون الرياضية للبطولة، جائزة أفضل متسابقة للهولندية اسمي كوسترمان، فيما سلم كلارو زيغان مدير السباق، جائزة أفضل سائق مبتدئ كيت بيلوفـسكي.وبهذه المناسبة أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، عن اعتزازه بنجاح جولتي بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 التي استضافتها حلبة البحرين الدولية.ورحّب سموه بعودة بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، معربًا عن فخره بمستوى التنظيم الذي شهدته البطولة التي تنظمها توكيلات موتورسبورت، وبالأداء المميز الذي قدّمه السائقون والمنافسات القوية التي شهدها السباق.وقال سموه: «تُعد هذه البطولة مهمة جدًا لجميع السائقين السعوديين والأجانب، فهي منصة لإعداد الجيل القادم من السائقين السعوديين القادرين على المنافسة في الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها تمثل السلّم الذي يصعد بهم إلى المحافل العالمية. هذه البطولات تسهم في تطوير السائقين بدنيًا وذهنيًا، وتتيح لهم فرصة رفع مستواهم الفني وتعزيز جاهزيتهم لخوض تحديات رياضة المحركات باحترافية عالية».واختتم سموه تصريحه قائلًا: «نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم مع انتقال البطولة إلى جدة لإقامة جولاتها القادمة، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة لرياضة المحركات، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الشباب وتطوير القطاع الرياضي».وبالعودة إلى نتائج السباق، تمكن كيت بيلوفـسكي من تحقيق المركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن وقدره 25 دقيقة، و52 ثانية، و659 جزءاً من الثانية، متقدماً على صاحب المركز الثاني آري بانسال بفارق دقيقتين، و838 جزءاً من الثانية، فيما حل سكوت لينبلوم في المركز الثالث بفارق 3 دقائق، و774 جزءاً من الثانية عن صاحب المركز الأول، وجاء الإماراتي ثيو بالمر من فريق جاجو في المركز الرابع، والبلجيكي تيبو رامايكرز من فريق زاهد في المركز الخامس، أما المراكز من السادس حتى التاسع فقد حجزها على التوالي كل من الإماراتي آدم الأزهري، والسعودي عبدالله كامل، والهولندية اسمي كوسترمان، والسويسرية كايرا باتيـج.وشهدت حلبة البحرين الدولية إقامة جولتين من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، تضمّنت كل جولة سباقين اتسمت جميعها بالقوة والحماس، ففي الجولة الافتتاحية، أحرز السائق كيت بيلوفـسكي لقب السباق الأول، بينما تمكن الإماراتي آدم الأزهري من حسم السباق الثاني لصالحه، وفي الجولة الثانية، واصل الإماراتي تألقه وتمكن من انتزع صدارة السباق الثالث، قبل أن يعود كيت بيلوفـسكي ويحقق الفوز في السباق الرابع والأخير.ومع اسدال الستار على سباق اليوم تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات نحو حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، التي تستعد لاستضافة بقية جولات بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، حيث تقام الجولة الثالثة يومي 10 و11 نوفمبر، تليها الجولة الرابعة في الفترة من 14 إلى 15 من الشهر ذاته، وتختتم البطولة بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة سواءً سائقين أو مهندسين، عبر تهيئة بيئة تنافسية محفزة تساهم في صقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، كما تعكس حرص الاتحاد على ترسيخ مكانة المملكة كوجهةٍ رائدةٍ لرياضة المحركات، وتعزيز حضور السائقين السعوديين على الساحة الدولية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ساهمت في تمكين الشباب وتطوير قطاع الرياضة.