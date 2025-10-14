انحصرت ورقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، اللذين سيلتقيان اليوم (الثلاثاء) في موقعة مرتقبة على ملعب الإنماء.وحقق منتخب العراق فوزاً صعباً على إندونيسيا بهدف نظيف، ليفقد الأخير كل الفرص من أجل التأهل إلى كأس العالم سواءً بالتأهل المباشر أو الانتقال إلى الملحق العالمي.تحدد هدف المنتخب السعودي من مباراته المرتقبة أمام العراق، حيث إن التعادل يكفي الأخضر للصعود إلى كأس العالم، وذلك بأفضلية الأهداف أمام أسود الرافدين.وكان الأخضر فاز على إندونيسيا بنتيجة 3-2 وهو ما يمنحه أفضلية أمام العراق الذي فاز 1-0، وبهذا يكون الأخضر متفوقاً على مستوى الأكثر تسجيلاً، مما يجعل منتخبنا يدخل لقاء اليوم على ملعب الإنماء أمام فرصتين إما الفوز أو التعادل.• فرص تأهل المنتخب السعودي للمونديال- التعادل بأي نتيجة، حيث يمنح فارق الأهداف وقتها الغلبة للأخضر، والأهداف المسجلة.- الفوز ورفع الرصيد إلى 6 نقاط والتأهل إلى المونديال مباشرة.- الخسارة تمنح العراق بطاقة الترشح إلى مونديال 2026 بشكل مباشر.- الخاسر سيلعب أمام صاحب الوصافة في المجموعة المقابلة للتأهل إلى ملحق عالمي.