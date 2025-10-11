انطلق المعسكر الثاني لمنتخبات السعودية، في المنطقة الشرقية اليوم (السبت) استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 22-31 أكتوبر الجاري.وسجل المنتخب السعودي للكرة الطائرة، والمنتخب السعودي لكرة اليد، اسميهما أول المنضمين للمعسكر، الذي يمتد طوال فترة الدورة، بمشاركة المنتخبات السعودية.ويقام المعسكر في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة الشرقية، أهمها نادي القادسية، وصالة وزارة الرياضة بالدمام، ومدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وبيوت الشباب.يُذكر أن المملكة تشارك في آسيا المنامة الثالثة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب «داكار 2026»، بـ21 رياضة، وهي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والجولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلاندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.