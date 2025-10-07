الوعكة تُبعده عن الظهور.. مرتضى منصور في محنة صحية

أُصيب الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بوعكة صحية مفاجئة وصعبة، ما حال دون تواصله مع متابعيه ومحبيه خلال الأيام الماضية.

ونشر نجله أحمد، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، منشوراً قال فيه: «أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة».

وأضاف: «الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه»، موجّهاً شكره للأطباء القائمين على متابعة الحالة الصحية لوالده.

نهاية النزاع مع رئيس الأهلي.. وبداية أزمات جديدة

وكان مرتضى منصور قد أنهى أخيراً نزاعاً قانونياً مطولاً مع رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بعد سنوات من الخلافات القضائية والإعلامية.

إلا أن رئيس الزمالك السابق لا يزال على خلاف مع مجلس الإدارة الحالي للنادي، برئاسة حسين لبيب، إذ دخل الطرفان في سلسلة من النزاعات القانونية، إضافة إلى تقدم مرتضى منصور بأكثر من 40 بلاغاً رسمياً إلى النائب العام المصري ضد الإعلامي عمرو أديب، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بأزمة ملكية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.