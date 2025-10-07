في الدوري اليوناني.. الأب والابن يتعرضان للإقالة في يوم واحد!

أُقيل أب ونجله من منصبيهما كمدربين بفارق ساعات قليلة بعد تعرّض فريقيهما لهزيمتين قاسيتين في الدوري اليوناني لكرة القدم. وكان الأحد يوماً صعباً على عائلة بيتراكيس، اذ كان الابن يورغوس (37 عاماً)، أول من أقيل من منصبه بعد تعرّض فريقه لاريسا، بطل اليونان السابق، لهزيمة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-5 أمام غريمه المحلي فولوس.ثم استغنى نادي بانيتوليكوس بعد ساعات عن والده يانيس (66 عاماً) عقب تعرّضه لهزيمة قاسية خارج أرضه أمام ليفادياكوس 0-6،وهي الخسارة الأكبر في دوري الدرجة الأولى في تاريخ بانيتوليكوس الذي تأسس قبل 99 عاماً.ويحتل لاريسا، بطل الدوري عام 1988، المركز الـ12 في الدوري المكوّن من 14 فريقاً، برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات مقابل هزيمتين، متساوياً مع بانيتوليكوس صاحب المركز الـ13 (فوز وتعادل وأربع هزائم) بعد 6 جولات.