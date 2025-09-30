يتطلع ممثل الوطن فريق الاتحاد لاستعادة التوازن وإعادة آماله في المنافسة على التأهل للمرحلة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة عندما يتقابل مع ضيفه شباب الأهلي الإماراتي عند تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب للمسابقة.ويلتقي الفريقان للمرة الأولى، غير أن الاتحاد يمتلك سجلاً جيداً أمام الفرق الإماراتية، حيث كانت خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة هي الأولى له في ثماني مباريات، بعدما فاز بجميع المواجهات الأخرى.وبدعم جماهيري كبير، ومع عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأولى، سيبحث الاتحاد عن النقاط الثلاث أمام شباب الأهلي، لكن سيتعيّن عليه خوض اللقاء من دون مدرّبه الفرنسي لوران بلان، الذي تمّت إقالته من منصبه عقب النتائج غير المرضية التي قدّمها هذا الموسم والتي كانت آخرها الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي يوم الجمعة.في المقابل فإن شباب الأهلي بطل الدوري الإماراتي عاش بدوره بداية صعبة، إذ اضطر لقلب الطاولة والخروج بنقطة التعادل أمام تراكتور الإيراني، ورغم ذلك، فقد كان الطرف الأكثر سيطرة، حيث سدد 28 كرة، ما يؤكد أنه سيكون خصماً صعباً على فريق الاتحاد الذي يعاني من تذبذب في المستوى.وتقام الجولة الثالثة من منافسات الغرب يومي 20 و21 أكتوبر، حيث يلتقي يوم 20 أكتوبر الوحدة مع الدحيل في أبو ظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، ويوم 21 أكتوبر شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.مباراة اليوم:الاتحاد السعودي × شباب الأهلي الإماراتي