تستمر لقاءات القوة والندية في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تقام مساء اليوم (الثلاثاء) 5 مباريات، يستهل حامل اللقب الاتحاد مشواره للدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه الوحدة 9:30 مساء، وفي التوقيت ذاته يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على جدة، فيما تقام ثلاثة لقاءات عند تمام الساعة 6:35 مساء، إذ يستضيف الحزم نظيره نيوم، ويلتقي الفيحاء بمضيفه الزلفي، ويواجه النجمة ضيفه ضمك.على ملعب نادي الحزم بالرس، يستضيف الحزم نظيره نيوم في لقاء مهم للفريقين إذ يسعى كل منهما لتجاوز الآخر والوصول لدور الـ16 لا سيما نيوم، الذي حقق انتصارين متتالين في دوري المحترفين ويطمح للمنافسة على البطولات المحلية.وعلى معلب نادي الزلفي، يلتقي أصحاب الأرض والجمهور فريق الزلفي بنظيره الفيحاء الذي يطمح لحسم اللقاء مبكراً والتأهل للدور الثاني، فيما يسعى الزلفي للفوز وإحداث مفاجأة جديدة، بعد تفوق الباطن على الاتفاق.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وفي واحدة من أقوى لقاءات الليلة يواجه النجمة ضيفه ضمك ويبحث كل منهما لإرضاء جماهيرهما بعد النتائج السلبية في دوري المحترفين، ويطمح النجمة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز لا سيما بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري وخسره بصعوبة.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يخوض فريق النصر لقاءه أمام مضيفه جدة بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين مدعوماً ببعض الأساسيين وبحثاً عن التأهل بأقل مجهود، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الاتحاد، فيما يسعى فريق جدة لإحداث المفاجأة بالفوز والتأهل رغم صعوبة ذلك.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وفي لقاء يجمع الوحدة بضيفه حامل اللقب الاتحاد يطمح أصحاب الأرض والجمهور فريق الوحدة للفوز مستغلاً إراحة مدرب الاتحاد لوران بلان لمعظم اللاعبين الأساسيين استعداداً لمواجهة النصر المهمة.