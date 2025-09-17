حقق ممثل الوطن (النصر) فوزاً ساحقاً على ضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.وسجل أهداف النصر عبدالرحمن غريب (د:14) وأنجيلو غابرييل (د:17) وويسلي تيكسيرا (د:59) وكينغسلي كومان (د:89) وساديو ماني (د:90+4).وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الزوراء العراقي خارج ملعبه على غوا الهندي 2-0 على استاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا.وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف عن الزوراء الذي يملك الرصيد ذاته من النقاط، في حين بقي رصيد غوا والاستقلال خالياً من النقاط.شهد اللقاء سيطرة نصراوية مبكرة ونجح أصحاب الأرض والجمهور في افتتاح النتيجة مُبكراً بعد أن أرسل المدافع عبدالإله العمري الكرة داخل الصندوق، ارتدت من قدم المدافع لتصل أمام غريب الذي سدد الكرة مباشرة بيمناه نحو أسفل الزاوية اليمنى في المرمىى (د:14)، وبعد ثلاث دقائق فقط توغل غريب من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية أمام أنجيلو غابرييل الذي صوّبها مباشرة بقدمه اليسرى نحو أسفل الزاوية البعيدة داخل الشباك هدفاً ثانياً للنصر (د:17).وفي الشوط الثاني، ومن مجهود فردي رائع تخطى ويسلي تيكسيرا مدافع استقلول وسدد كرة قوية بيسراه نحو الزاوية البعيدة ارتدت من أسفل القائم قبل أن تسكن داخل الشباك هدفاً ثالثاً للنصر (د:59)، وواصل النصر الضغط وأحرز البديل المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع بعد أن توغل من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية بيمناه نحو أسفل الزاوية البعيدة في المرمى (د:89)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف البديل الآخر ساديو ماني آخر أهداف النصر، بعد أن أرسل غريب كرة بينية نحو ماني على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليراوغ الحارس ويسكن الكرة في المرمى هدفاً خامساً للنصر (د:90+4)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف دون مقابل.