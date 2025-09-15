ظهر النجم السعودي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف لانس الفرنسي، بمستوى فني مميز خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان التي انتهت لصالح باريس بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي.وشارك سعود عبدالحميد في الشوط الثاني لمدة 24 دقيقة، وقدم اللاعب أداء جيدا حصل من خلاله على تقييم 6.8 أعلى لاعب شارك بديل في لقاء باريس، وكسب المواجهات الأرضية بواقع كرتين بنسبة 100%، فيما لمس الكرة 23 مرة وقدم 13 تمريرة مناسبة من أصل 15 بنسبة دقيقة بلغت 87%.وجاء انتصار فريق باريس على لانس بهدفين مقابل لاشيء، ليواصل فريق العاصمة الفرنسية تصدره للدوري بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ويحتل فريق لانس المركز السابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات خاضها انتصر في اثنتين وخسر مثلهما.وسيواجه فريق لانس نظيره ليل في«ديربي الشمال»، السبت القادم الساعة 10:05 مساء ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري الفرنسي.يذكر أن سعود عبدالحميد شارك في ثلاث مباريات أمام فرق أولمبيك ليون، وبريست، وباريس، ولم يشارك ضد لوهافر.