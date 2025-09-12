«طيران الرياض ميتروبوليتانو» يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو» معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وجاءت قرارات «يويفا» عقب اجتماع لجنته التنفيذية، أمس الخميس، في العاصمة الألبانية «تيرانا»، بشأن ملاعب وأماكن النهائيات القارية كالتالي:

- نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 – ملعب ميتروبوليتانو، مدريد، إسبانيا

- نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2027 - الملعب الوطني، وارسو، بولندا

- كأس السوبر الأوروبي 2026 - سالزبورغ، النمسا

- نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات 2026 – بيزارو، إيطاليا

- بطولة أمم أوروبا لكرة الصالات تحت 19 سنة 2027 – أستانا، كازاخستان

- بطولة أمم أوروبا لكرة الصالات للسيدات 2027 – أوسييك، كرواتيا

ومن المُقرر أن يستضيف ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست، المجر، نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي (2025-2026) في 30 مايو 2026.

