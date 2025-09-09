قدمت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي التهنئة لنادي النصر بمناسبة حصول فريق السيدات على لقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد أن حسم المواجهة النهائية أمام الأهلي بنتيجة 2- 0، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض.وأشادت أضواء العريفي بنجاح النسخة الأولى من سوبر السيدات وقالت عبر حسابها الرسمي في منصة «X»: «نسخة أولى ناجحة ومميّزة من كأس السوبر السعودي للسيدات ونبارك لنادي النصر تتويجه بالكأس، وحظاً أوفر لبقية الفرق المشاركة».من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من القيادة الرشيدة أسهم بشكل مباشر في ازدهار كرة القدم للسيدات داخل المملكة، مشيدة بمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبدعم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر بن حسن المسحل في توفير البيئة المثالية لنمو هذا القطاع.واختتمت حديثها بتقديم الشكر والتقدير لمساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية أضواء العريفي على حضورها ومشاركتها في تتويج البطلات، مؤكدة أن مثل هذه اللحظات تعد حافزاً مهماً للأندية واللاعبات لمواصلة العطاء والنجاح.الجدير بالذكر أن بطل السوبر فريق النصر حصل على مكافأة مالية بلغت 300,000 ريال، فيما نال الأهلي صاحب المركز الثاني مبلغ 200,000 ريال، كما تم تكريم اللاعبة كاثلين سوزا من نادي النصر بجائزة أفضل لاعبة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارسة إلى نجمة نادي النصر اللاعبة منى عبدالرحمن.ويُعد كأس السوبر السعودي للسيدات بمثابة الشريط الافتتاحي لموسم الكرة النسائية الجديد، إذ يأتي ختام البطولة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للسيدات يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، في نسخة مرتقبة يتطلع خلالها الجميع لمزيد من الإثارة والتنافسية.