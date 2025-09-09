بوستيكوغلو مدرباً لـ«نوتنغهام فورست»
أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي نونو سانتو.

وأوضح نوتنغهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن أنجي بوستيكوغلو تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دون الكشف عن مدة التعاقد.

من جانبه قال إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك النادي، عن تعيين بوستيكوغلو: «نجلب مدرباً إلى النادي يتمتع بسجل حافل بالنجاحات والألقاب، خبرته في تدريب فرق على أعلى مستوى، ورغبته في بناء فريق مميز معنا في فورست، تجعله شخصاً رائعاً لمساعدتنا في رحلتنا وتحقيق جميع طموحاتنا باستمرار».

وكان بوستيكوغلو أُقيل من تدريب توتنهام هوتسبير في شهر يونيو الماضي، رغم قيادة السبيرز لتحقيق لقب الدوري الأوروبي.

ويحتل نوتنغهام فورست حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

