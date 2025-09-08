فاز منتخب إسبانيا على مضيفه منتخب تركيا بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ميداش كونيه الكبرى بمدينة قونيا التركية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.أحرز أهداف إسبانيا ميكيل ميرينو (هاتريك د:22، 45+1، 57) وبيدري (هدفين د:6، 62) وفيران توريس (د:53)، ليحقق المنتخب الإسباني انتصاره الثاني على التوالي ويتصدر منتخبات المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما تلقى منتخب تركيا الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب جورجيا الذي انتصر بثلاثية نظيفة على بلغاريا متذيل المجموعة دون نقاط.وساهم ميكيل ميرنيو بانتصار منتخب بلاده بالسداسية بإحرازه نصفها، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في 6 مباريات خاضها مع منتخب بلاده منذ بداية العام، ليصبح بذلك أكثر لاعبي خط الوسط في القارة الأوروبية تسجيلاً للأهداف على مستوى المنتخبات في العام الجاري.كما تمكن زميله ميكيل أويارزابال من صناعة هدفين في اللقاء ليصبح من أكثر اللاعبين الأوروبيين مساهمة في الأهداف خلال 2025، بعدما رفع رصيده إلى 8 مساهمات بواقع 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة، ليعادل رصيد الهولندي ممفيس ديباي الذي يملك 8 مساهمات أيضاً (6 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، فيما يأتي الكرواتي إيفان بيريزيتش خلفهما بـ7 مساهمات (3 أهداف و4 تمريرات حاسمة).