يواصل النجم السعودي سعود عبدالحميد المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي تدريباته مع زملائه اللاعبين استعدادا لمواجهة فريق باريس الأحد القادم الساعة 6:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي، إذ يحتل فريق لانس المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يعتلي فريق باريس سان جيرمان برصيد 9 نقاط.وكان اللاعب سعود عبدالحميد ساهم في انتصار فريقه على بريست، بنتيجة 3-1، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، إذ سجل ماما بالدي الهدف الأول لفريق بريست في الدقيقة 24، قبل أن يرد لانس بثلاثية، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب بريست رادوسلاف مايوفسكي في الدقيقة 55، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين، وافتتح فريق لانس أهدافه في مرمى بريست عن طريق فلوران توفين في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مورجان غيلافوغي الهدف الثاني في الدقيقة 78، ونجح الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في صناعة الهدف الثالث لفريقه الذي سجله أدريان تومسون في الدقيقة 90+2.وحصل اللاعب سعود عبدالحميد رغم مشاركته لـ15 دقيقة في لقاء لانس ضد بريست على تقييم رائع 7.8 من 10، وهو ثاني أفضل تقييم في فريق لانس.