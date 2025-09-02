يسعى مدرب الاتحاد لوران بلان لتجهيز فريقه بشكل فني مناسب من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات، قبل العودة لاستئناف المباريات محليا وقاريا عقب التوقف بسبب أيام الفيفا، إذ سيخوض العميد 6 مباريات خلال 18 يوما، الأولى أمام الفتح (الجمعة) 12 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الثانية من دوري روشن، والثانية ضد الوحدة الإماراتي (الاثنين) 15 سبتمبر الجاري الساعة 7:00 مساء، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، والثالثة أمام النجمة (السبت) 20 سبتمبر الجاري الساعة 6:40 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في الجولة الثالثة من دوري روشن، والرابعة ضد الوحدة (الثلاثاء) 23 سبتمبر الجاري الساعة 9:30 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الدور الـ(32) من مسابقة كأس الملك، والخامسة أمام النصر (الجمعة) 26 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في «كلاسيكو» الجولة الرابعة في دوري روشن، والسادسة ضد شباب الأهلي الإماراتي (الثلاثاء) 30 سبتمبر الجاري الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، ويطمح المدرب بلان للمحافظة على بطولتي دوري روشن، وكأس الملك، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في الموسم الرياضي الحالي.