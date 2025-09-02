أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على موقع النادي التعاقد مع المهاجم يوان ويسا قادما من نادي برينتفورد في آخر يوم من فترة الانتقالات الإنجليزية بعقد طويل الأمد، ولم يتم الكشف عن المبلغ المادي.وقال النادي الإنجليزي في بيانه: «أبرم اللاعب ويسا البالغ من العمر 28 عاما، المولود في فرنسا والذي يمثل منتخب الكونغو الديمقراطية على المستوى الدولي، عقدا طويل الأمد ليصبح سادس لاعب ينضم إلى سانت جيمس بارك هذا الصيف، وسيرتدي القميص رقم 9 في الفريق».وتطرق النادي في بيانه لمسيرة اللاعب: «بدأت مسيرة يوان مع نادي شاتورو الفرنسي، حيث تطور في أكاديمية الناشئين قبل أن ينتقل إلى أنجيه في 2016. تلت ذلك فترات إعارة إلى لافال وأجاكسيو، ولكنه بدأ في ترك بصمته بعد انضمامه إلى لوريان، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في يناير 2018، وساعد يوان لوريان في الوصول إلى الدوري الفرنسي الممتاز، إذ سجل 10 أهداف، قبل أن ينتقل إلى برينتفورد الصاعد حديثا في 2021».سرعان ما أثبت المهاجم نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وغادر النادي بعد أن سجل 49 هدفا في 149 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 19 هدفا في الدوري الموسم الماضي، وهو رقم قياسي شخصي له.وقال يوان ويسا لموقع نيوكاسل يونايتد: «أنا سعيد جدا بوجودي هنا وبالتوقيع مع أحد أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا متحمس جدا لارتداء القميص الأسود والأبيض. لدي أحلام، ولدي إيمان، والآن سأبذل قصارى جهدي لتحقيق كل ذلك. لا أطيق الانتظار لبدء الموسم».كما تحدث إدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد قائلا: «يوان لاعب نحبه منذ فترة طويلة ونحن سعداء بانضمامه إلينا، ويجلب ويسا معه جودة مثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تظهر ليس فقط من خلال أهدافه، ولكن أيضا من خلال العمل الحاسم الذي يقوم به للفريق، أسلوب يوان في اللعب سيثير حماس مشجعينا ويكمل أسلوبنا في اللعب، فهو يتمتع بالسرعة والقوة ومعدل عمل ممتاز، إنه يجعلنا أقوى على الفور».