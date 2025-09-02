ظفر نادي ليفربول بخدمات المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادماً من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد، بحسب ما ذكره النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي.وذكر النادي في بيانه الرسمي: «ينضم إيزاك إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بصفته المهاجم رقم 9 الجديد للفريق بموجب عقد طويل الأمد، وقعه في آخر يوم من فترة الانتقالات بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح».وقال المهاجم إيزاك البالغ من العمر 25 عامًا لموقع ليفربول: «أشعر بشعور رائع، لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا. لكنني سعيد للغاية لكوني جزءًا من هذا الفريق وهذا النادي وكل ما يمثله. إنه شيء أفخر به وأنا متحمس للغاية له، أنا سعيد لأن الأمر انتهى ويمكنني العودة إلى العمل. أتطلع إلى رؤية زملائي في الفريق والمشجعين والعودة إلى الملاعب».وأضاف إيزاك: «أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه، وأعتقد أن لدي الكثير لأحسنه. أنا مهاجم، لكنني أريد دائمًا أن أقدم أكبر قدر ممكن للفريق، خصوصا الأهداف، لكن أيضًا أكثر من ذلك بكثير، أريد الفوز بكل شيء».أثبت المهاجم السويدي إيزاك نفسه كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع نيوكاسل، فبعد وصوله من ريال سوسيداد في صيف 2022، سجل 62 هدفًا في 109 مباريات مع نادي سانت جيمس بارك.وسجل إيزاك 54 هدفًا في 86 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ماغبايز، منها 23 هدفًا في الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني خلف محمد صلاح في سباق الحذاء الذهبي، واليوم أصبح بجوار صلاح لقيادة ليفربول لحصد المزيد من الألقاب.وكان إيزاك قد بدأ مسيرته مع نادي AIK في وطنه قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند في 2017، وبعد فترة إعارة ناجحة مع نادي ويليم الهولندي، وقع إيزاك مع نادي ريال سوسيداد في صيف 2019 وكان أفضل هداف في المسابقة عندما فاز ريال سوسيداد بكأس الملك 2019-2020، وخاض إيزاك حتى الآن 52 مباراة دولية مع منتخب السويد وسجل 16 هدفاً.