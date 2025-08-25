الاتحاد يفتح الباب أمام رحيل كانتي

فتح نادي الاتحاد الباب أمام رحيل نجمه الفرنسي نغولو كانتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب تقرير نشرته شبكة «فوت ميركاتو».

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن كانتي قد يغادر الاتحاد هذا الصيف، حيث فتح بطل الدوري السعودي الباب أمام رحيله، ويعمل وكيل اللاعب منذ أيام على إيجاد نادٍ جديد له.

وتابعت أن اسم كانتي عُرض على عدة أندية فرنسية، منها موناكو وباريس إف سي، وفي الدوري السعودي طُرح اسمه أيضاً على القادسية.

وينتهي عقد كانتي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي (2025-2026)، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في يناير القادم في حال عدم التجديد قبل هذه الفترة، ما يتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ مجاناً.

وتُقدَّر القيمة السوقية للاعب الوسط الفرنسي بخمسة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».