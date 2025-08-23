أعلن نادي النصر رسمياً إعارة لاعبه عبدالمجيد الصليهم لنادي العلا لموسم واحد. وجاء الإعلان ليلة نهائي كأس السوبر السعودي والذي سيجمع النصر بنظيره الأهلي.وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي في منصة X عبارة: «وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب عبدالمجيد الصليهم لنادي العلا لمدة موسم واحد، متمنين له التوفيق»، فيما غرد حساب نادي العلا بمقطع فيديو للاعب بشعار الفريق الكروي الأول وعبارة: «اوكسترا العلا.. قائدها وصل»، وسبقها تغريدة تحمل عبارة: «العزف الكروي قادم»، كما غرد حساب النادي ترحيباً باللاعب: «عبدالمجيد الصليهم.. أهلًا بك بين النـمور العـربية»، وسيرتدي الصليهم القميص رقم 8، ومن المقرر أن يغادر لينضم لمعسكر الفريق في النمسا.وكان اللاعب عبدالمجيد الصليهم قد انتقل إلى نادي النصر قادماً من نادي الشباب عام 2020 وحقق مع العالمي عدة ألقاب ومع بداية هذا الموسم قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الاستغناء عن عدد من الأسماء ومنهم الصليهم الذي لم يكسب ثقة البرتغالي ليتم استبعاده من القائمة المشاركة في كأس السوبر السعودي.