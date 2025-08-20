يطمح فريق النصر في كأس السوبر السعودي للحصول على مبلغ أربعة ملايين ريال بعد سعيه الحثيث لنيل لقب بطولة كأس السوبر السعودي، ويأتي ذلك بعد فوزه على فريق الاتحاد بالدور النصف النهائي من كأس السوبر السعودي في هونغ غونج بهدفين مقابل هدف، ليحصل النصر على مليونين ريال بعد تأهله للنهائي، كما حصل فريق الاتحاد على مكافأة قدرها مليون ريال بعد مغادرته البطولة من أمام النصر.يذكر أن الجوائز المالية المخصصة لأطراف البطولة الأربعة النصر والأهلي والاتحاد والقادسية، 8 ملايين ريال، يحصل البطل على 4 ملايين ريال، مقابل مليوني ريال لصاحب المركز الثاني، ومليون ريال للفريقين المودعين للدور الأول.