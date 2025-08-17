شدّد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان أصدره على رفضه التام لأي تشكيك بنزاهة وكفاءة منتسبي قطاع التحكيم الإماراتي الذي يُحقق نجاحات كبيرة محلياً وقارياً ودولياً. جاء ذلك على خلفية انتقادات نادي العين لمستوى التحكيم في لقاء الفريق الكروي الأول أمام البطائح الذي انتهى لمصلحة العين بهدفين لهدف.وأضاف الاتحاد الإماراتي في بيانه: «يؤكد اتحاد كرة القدم على اعتراضه الشديد على الانتقاد غير اللائق لقرارات التحكيم الذي نشرته المنصات الرسمية لنادي العين»، داعياً القائمين على النادي للالتزام بالقيم الرياضية وبمبادئ الاحترام وعدم انتقاص عمل الآخرين.وقال: «كما يؤكد اتحاد كرة القدم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نادي العين، وسيقوم بإجراءات قانونية مماثلة ضد كل من يقلل من عمله أو من أداء منتسبيه بصورة غير لائقة».ونوّه الاتحاد في بيانه الصحفي إلى أن «تقييم حكام الكرة يأتي من اتحاد الكرة ومجلس إدارته وفقاً للصلاحيات الممنوحة حسب النظام الأساسي، وليس من شأن نادي العين التدخل في هذه الصلاحيات»، مشيراً إلى «وجود آليات واضحة بخصوص الاعتراض على قرارات التحكيم»، مطالباً نادي العين بـ«الاهتمام بشؤونه الداخلية».وتابع اتحاد كرة القدم في بيانه: «الجدير بالذكر أنه ومنذ موسمين كثرت الأخطاء الإدارية التي يرتكبها النادي ومنتسبوه خلال المعاملات الإدارية مع الاتحاد، التي تعامل معها اتحاد الكرة بكل مهنية، ومن خلال قنواته الرسمية، ويأمل الاتحاد أن يقوم النادي بتطوير أداء منتسبيه بشكل أكبر وعدم الدخول والانشغال بأمور لا تعنيه».وأشار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيانه إلى أن «مسألة تطوير التحكيم مسؤولية اتحاد الكرة من خلال لجان وفرق عمل تضم كفاءات عالية، وتعمل وفق أسس ومبادئ واضحة».واختتم الاتحاد الإماراتي بيانه بقوله: «يوضح اتحاد الكرة أن بإمكان نادي العين والأندية الأخرى طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لمبارياتهم وفقاً للآلية المعتمدة، وذلك في حال عدم رضاهم عن أداء الحكام المواطنين».