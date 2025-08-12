أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط عبدالله الجوعي لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر.وجرت مراسم توقيع العقد في معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حالياً في هولندا، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي عبدالرحمن بن إبراهيم الأحيدب.الجوعي بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الهلال، وخاض تجربة احترافية مع نادي ماريتيمو البرتغالي، وسبق له تمثيل أندية الشباب والباطن والتعاون، إلى جانب مشاركته مع المنتخب السعودي الأول.وعبّر الجوعي عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكداً تطلعه لتقديم كل ما لديه لخدمة الفريق والمساهمة في تحقيق أهدافه هذا الموسم.من جهة أخرى، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته أمس (الإثنين) ضمن معسكره الإعدادي المقام في مملكة هولندا، من خلال حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.وشهدت الحصة الصباحية تمارين استرجاعية واستشفاء للعضلات في الصالة الرياضية، بهدف تعزيز التعافي بعد المواجهة الودية الثالثة التي خسرها أمام فريق فيسترلو البلجيكي بنتيجة 1/ 2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «هت كويبخه» في بلجيكا، وجاء هدف الفيحاء الوحيد عن طريق كريس سمولينغ، وشهد اللقاء غياب الثنائي عبدالرؤوف الدقيل ومنصور البيشي بداعي الإصابة.فيما تركزت تدريبات الفترة المسائية على رفع المعدل اللياقي والفني للاعبين، وتضمنت تمارين لياقية وتكنيكية، إضافة إلى محطات فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة بمناورة على ثلث الملعب.ويواصل الفريق تحضيراته استعداداً لمواجهة التعاون في رابع مباريات المعسكر الودية.