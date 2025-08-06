يواجه فريق النصر نظيره ريو آفي البرتغالي وديّاً غدا (الخميس) الساعة 10:00 مساء، ضمن معسكر البرتغال الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، إذ أجرى المدرب جيسوس مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي، ويتطلع المدرب جيسوس لوصول لاعبيه للجاهزية الفنية الكاملة.وسيختتم فريق النصر مبارياته الودية (الأحد) القادم بمواجهة ألميريا الإسباني، وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر «الأوروبي»؛ وسيستكمل الفريق الكروي تحضيراته الفنية للموسم الجديد بالرياض، ومن ثم المغادرة لهونغ كونغ لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء 19، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.ويطمح المدرب جيسوس لتجهيز الفريق النصراوي لبطولات الموسم الرياضي الجديد، محلياً «كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا 2».مباراة وديةالنصر السعودي × ريو آفي البرتغالي10:00 مساء